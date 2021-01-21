Раскрыто убийство женщины, обледенелый труп которой нашли в лесу возле Сестрорецка

Обледеневший труп женщины, завернутый в покрывало, был найден в лесополосе возле Сестрорецка еще 25 декабря 2020 года.

Тело находилось в нескольких метрах от лодочной станции. Его обнаружили местные жители. Экспертиза установила, что убитой было 38 лет. Ей нанесли множественные переломы, затем завернули в ткань и выбросили в водоем.

По подозрению в убийстве задержан 61-летний житель Сестрорецка. Между ним и убитой, когда они находились в квартире дома на улице Токарева, возникла ссора, в ходе которой мужчина избил женщину до смерти.

Ранее ivbg.ru сообщал о том житель Лодейного Поля угрожал застрелить тещу. У него нашли и оружие, и патроны, но ответит перед законом он только за патроны.