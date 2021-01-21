На базе Всеволожского Мультицентра будет создан Центр адаптивной физической культуры

Создание Центра адаптивной физической культуры позволит всеволожскому Мультицентру оказывать людям с инвалидностью и реабилитационные услуги.

Центр будет включать в себя стадион со специальными велодорожками, небольшие здания с раздвижными дверями, зону отдыха и другие объекты. Все будет полностью приспособлено для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Директор Мультицентра Ирина Дрозденко уже представила готовый проект делегации экспертного совета по вопросам здоровья и физического воспитания обучающихся при комитете Госдумы РФ.