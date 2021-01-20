Воспитанники Мультицентра создадут мозаику для храма в поселке Романовка

Обучающиеся всеволожского Мультицентра социальной и трудовой интеграции создадут настенные мозаичные иконы для храма Святого Благоверного Князя Александра

Сегодня, вместе с преподавателем художником-мозаичистом, членом Союза художников Андреем Тухватуллиным ребята дали старт проекту #ЧудотворцыМультицентра, представив эскиз будущей работы.

В свою очередь настоятель храма отец Михаил провел для ребят экскурсию, в том числе, на колокольню, где все желающие смогли попробовать себя в качестве звонаря.

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Напомним, что во Всеволожске работает Мультицентр социальной и трудовой интеграции, который был создан по инициативе супруги главы Ленобласти Александра Дрозденко Ирины. Мультицентр — это единственное на территории всего СЗФО учреждение, занимающееся профобучением инвалидов. В июне 2018 года при нем открылся первый в стране специализированный МФЦ для людей с ОВЗ, для поездки в который можно воспользоваться услугами социального такси. Также в центре жители Ленобласти с ограниченными возможностями могут пройти обучение по различным специальностям.

Стоит отметить, что Ленобласть входит в топ регионов в РФ по образованию детей с ограниченными возможностями (ОВЗ) и вкладывает средства как в качество образования для студентов (сейчас на территории региона учится 350 студентов с ОВЗ), так и в организацию доступности образовательной среды. В 2018 году из регионального бюджета направлено 18 млн рублей на установку пандусов, кнопок вызова помощи, приобретение специального оборудования и многого другого.