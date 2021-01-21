Лжесотрудник банка украл 110 тысяч рублей у пенсионерки из Лодейного Поля

По информации ivbg.ru, 20 января в полицию Лодейнопольского района обратилась 76-летняя жительница Лодейного Поля. Ее обокрал лжесотрудник банка.

Ей позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности «Сбербанка». По словам мошенника, была зафиксирована попытка несанкционированного снятия денег со счета. Чтобы обезопасить накопления, их якобы нужно было перевести на безопасный счет.

Пенсионерка поверила мошеннику и выполнила его инструкции, переведя ему в отделении «Сбербанка» почти 110 тысяч рублей.

Ранее ivbg.ru сообщал о том житель Лодейного Поля угрожал застрелить тещу. У него нашли и оружие, и патроны, но ответит перед законом он только за патроны.