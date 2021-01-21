В Гатчине снимают фильм-концерт о Великой Отечественной войне

Премьера фильма состоится 27 января на канале «Ореол-ТВ». Его копии будут переданы во все образовательные учреждения Ленобласти.

Гатчинский Дом культуры и районный комитет по культуре и туризму готовятся к съемке фильма-концерта о событиях Великой Отечественной войны. 21 и 22 января на улицах города можно будет увидеть съемочную бригаду, ретро-технику и художественные коллективы.

“Январь — особый месяц для жителей ленинградской и гатчинской земель. В 1943 была прорвана блокада Ленинграда , а в 1944 — освобождение Гатчины и района от немецко-фашистских захватчиков и День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Эти дни мы всегда отмечаем, как день ленинградской Победы, — отметили в комитете.

Фото: комитет по культуре и туризму Гатчинского района.