Иномарка сбила рабочего, протиравшего светоотражатели на съезде с КАД к «Меге Дыбенко»

В паблике «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» сообщают: 21 января около 11:30 на 52 километре внутреннего участка кольцевой дороги во Всеволожском районе автомобиль сбил рабочего.

Сотрудник компании-подрядчика протирал светоотражатели на разделительном барьере. Фотография последствий столкновения опубликована очевидцем.

Пострадавший пережил столкновение и госпитализирован. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники дорожной полиции.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, как житель Кудрово проехался полуголым на капоте по Невскому проспекту. Поездка попала на видео.