В России проходят массовые проверки квартир – у владельца могут изъять и продать жилье

Цель проверок – выявить незаконные и опасные перепланировки. В случае отказа от их устранения у владельца могут изъять квартиру и продать ее на торгах. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Проверки проводят сотрудники жилищных инспекций. Они интересуются у владельцев квартиры, делались ли незаконные перепланировки. Внимание обращают не только на снесенные или установленные стены, но даже и на убранную дверь на кухню.

Уведомление о проверке с указанием ее даты отправляется собственнику за месяц. Если собственник отказывается пускать проверяющих, они вернутся с судебными приставами.

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