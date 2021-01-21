Ленинградские выпускники «Экспортного форсажа» заключили первый экспортный контракт

Компания из Тосненского района заключила зарубежный контракт на поставку полимерных смол в Казахстан и Украину.

Выйти на новые рынки компании помогло участие в обучающей программе «Экспортный форсаж». В ходе обучения участники — десять областных компаний отрабатывали все этапы жизненного цикла экспортного проекта. Наставники вместе с компаниями провели анализ рынка, выбрали покупателя, привели продукт в соответствие с требованиями нового рынка, подготовили экспортеров к переговорам, а также разобрали финансовые, логистические и таможенные вопросы.

Старт акселерационной программы «Экспортный форсаж» в этом году запланирован на май. В ней примут участие не менее 10 компаний.

Программа подготовки экспортеров реализуется в рамках регионального проекта «Системные меры содействия международной кооперации и экспорта» нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

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Отметим, что в Ленобласти работает Центр поддержки экспорта Ленобласти, который с начала 2020 года провел 16 семинаров для предпринимателей, ведущих или планирующих поставки продукции за рубеж. На сайте Центра легко найти как саму услугу со всеми подробностями, так и два документа, которые нужно заполнить: заявку на услугу и анкету получателя услуги.