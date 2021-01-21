Ребятам показали способы спасения людей со льда.

В четверг, 21 января, поисково-спасательный отряд города Шлиссельбург провел день открытых дверей для студентов техникума водного транспорта.

В ходе мероприятия ребят познакомили с отрядом и техникой, а также объяснили, что представляет собой профессия спасателя. После ознакомительной экскурсии им показали навыки спасения людей со льда, а после провели беседу о мерах предосторожности на замерзших водоемах.

Спасатели напоминают, что на всей территории Ленинградской области запрещено выходить на лед.