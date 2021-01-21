В Токсово коммунальщикам выплатили долги по зарплате благодаря прокуратуре

Задолженности по заработной плате были выявлены во время проверки муниципального предприятия «Токсовский энергетический муниципальный комплекс».

Прокуратурой установлено, что с сентября по декабрь 2020 года 82 сотрудника не получили в общей сложности около трех миллионов рублей. Руководителю организации было вынесено представление.

Также было возбуждено дело по факту нарушения трудового законодательства. После этого задолженность погасили в полном объеме.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что житель Токсово, находясь под подпиской о невыезде, угнал еще один автомобиль.