Уникальные природные явления, которые нельзя увидеть с Земли, запечатлели с помощью специальной техники.

Камеры Международной космической станции (МКС) сняли редкие природные явления — «эльф» и «синяя струя». Видеороликом поделилось Европейское космическое агентство.

«Эльфы» являют собой большие светящиеся конусообразные вспышки, возникающие из верхней части грозового облака — их диаметр достигает порядка 400 километров. «Синяя струя» — молния необычной формы, словно «выстреливающая» вверх из грозовых облаков. Наблюдать их можно меньше секунды.