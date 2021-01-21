В центре Петербурга обстреляли пассажирский автобус

Автор: Анастасия Щербакова
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У станции метро «Адмиралтейская» неизвестные из травматического оружия начали палить по общественному транспорту. 

Происшествие случилось в четверг, 21 января вечером. На Малой Морской улице из легкового авто молодые люди обстреляли рейсовый автобус. В салоне находилось порядка 20 человек.

Водитель автобуса не разглядел марку машины, из которого велась стрельба. Он отметил, что кондуктор и пассажиры не пострадали.

По стеклу бахнули из травмата. Из-за снегопада машину стрелков не увидел. Пассажиры перепугались. Хорошо, что не попало в кондуктора, — рассказал водитель Владислав Иванов.

В правоохранительных органах Петербурга данную ситуацию пока не прокомментировали.

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02.01.2021 1183
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