В центре Петербурга обстреляли пассажирский автобус

У станции метро «Адмиралтейская» неизвестные из травматического оружия начали палить по общественному транспорту.
Происшествие случилось в четверг, 21 января вечером. На Малой Морской улице из легкового авто молодые люди обстреляли рейсовый автобус. В салоне находилось порядка 20 человек.
Водитель автобуса не разглядел марку машины, из которого велась стрельба. Он отметил, что кондуктор и пассажиры не пострадали.
По стеклу бахнули из травмата. Из-за снегопада машину стрелков не увидел. Пассажиры перепугались. Хорошо, что не попало в кондуктора, — рассказал водитель Владислав Иванов.
В правоохранительных органах Петербурга данную ситуацию пока не прокомментировали.
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