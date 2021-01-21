Федора Емельяненко госпитализировали с Covid-19

Известный российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко 21 января был доставлен в московскую ГКБ № 52.
Отмечается, что признаки коронавирусной инфекции у спортсмена были обнаружены еще 9 января. Тогда у него повысилась температура и пропало обоняние. Вскоре после этого у Емельяненко подтвердилась двусторонняя пневмония.
В четверг, 21 января боец был госпитализирован в московскую больницу в среднем состоянии здоровья. В своем Instagram он отметил, что сейчас ему лучше и идет на поправку.
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