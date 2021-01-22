На прилавке во Всеволожском районе нашли краснокнижную рыбу

Инспекторы Росприроднадзора и полицейские обнаружили на одном из рынков Всеволожского района Ленобласти редкую рыбу, находящуюся под угрозой исчезновения.

На ценнике продавец указал «лосось ладожский», но внешний вид не соответствовал описанию этого вида рыбы. Инспектор предположил, что это либо кумжа обыкновенная, либо лосось атлантический — экспертиза подтвердила его догадки. Оба этих вида занесены в Красную книгу России.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора.

В отношении продавца возбуждено дело об административном правонарушении по факту уничтожения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных. Материалы дела направлены в суд.