Жителя Кудрово оштрафовали на 500 рублей за поездку полуголым на капоте по Невскому проспекту

Поездку полуголым на капоте автомобиля признали мелким хулиганством. За такую выходку житель Кудрово заплатит штраф в размере 500 рублей.
Об экстремальной поездке молодых людей мы рассказывали ранее. На видео видно, как 20-летний с бутылкой в руке ехал на капоте автомобиля ВАЗ по Невскому проспекту. 19-летний водитель, сидевший за рулем «копейки», получил несколько протоколов за нарушение ПДД, машина изъята до завершения проверки. Легко отделались.
Вам будет интересно
По информации ivbg.ru, 17 января в дежурную часть полиции сообщили о драке, которую устроили соседи в квартире дома № 5, расположенного по улице Большая Зеленина. Полицейские установили,...
20.01.2021 196