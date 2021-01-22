Жителя Кудрово оштрафовали на 500 рублей за поездку полуголым на капоте по Невскому проспекту

Автор: Гузель Галимова
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Поездку полуголым на капоте автомобиля признали мелким хулиганством. За такую выходку житель Кудрово заплатит штраф в размере 500 рублей. 

Об экстремальной поездке молодых людей мы рассказывали ранее. На видео видно,  как 20-летний с бутылкой в руке ехал на капоте автомобиля ВАЗ по Невскому проспекту. 19-летний водитель, сидевший за рулем «копейки», получил несколько протоколов за нарушение ПДД, машина изъята до завершения проверки. Легко отделались.

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20.01.2021 196
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