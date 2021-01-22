Жителя Кудрово оштрафовали на 500 рублей за поездку полуголым на капоте по Невскому проспекту

Поездку полуголым на капоте автомобиля признали мелким хулиганством. За такую выходку житель Кудрово заплатит штраф в размере 500 рублей.

Об экстремальной поездке молодых людей мы рассказывали ранее. На видео видно, как 20-летний с бутылкой в руке ехал на капоте автомобиля ВАЗ по Невскому проспекту. 19-летний водитель, сидевший за рулем «копейки», получил несколько протоколов за нарушение ПДД, машина изъята до завершения проверки. Легко отделались.