Врач перечислил простые способы продлить жизнь

Британский врач-терапевт Тим Лебенс рассказал, каких стоит придерживаться принципов питания, чтобы увеличить продолжительность жизни.

По словам специалиста, следует отказаться от употребления сахара, который он назвал «тихим убийцей», и сократить потребление соли, пишет Express.

В рацион необходимо добавить растительную пищу, в частности чечевицу, горох, орехи и нут, которые содержат необходимые организму питательные вещества, белки и углеводы. При это важно не переедать. Для этого следует медленно есть и использовать тарелки меньшего размера. По словам врача, кишечнику нужно около 20 минут, чтобы сообщить мозгу о сытости.

Рекомендуется употреблять не менее двух литров жидкости в сутки, чтобы поддерживать высокий уровень гидратации организма.