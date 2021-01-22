Врач перечислил простые способы продлить жизнь

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

Британский врач-терапевт Тим Лебенс рассказал, каких стоит придерживаться принципов питания, чтобы увеличить продолжительность жизни.

По словам специалиста, следует отказаться от употребления сахара, который он назвал «тихим убийцей», и сократить потребление соли, пишет Express. 

В рацион необходимо добавить растительную пищу, в частности чечевицу, горох, орехи и нут, которые содержат необходимые организму питательные вещества, белки и углеводы. При это важно не переедать. Для этого следует медленно есть и использовать тарелки меньшего размера. По словам врача, кишечнику нужно около 20 минут, чтобы сообщить мозгу о сытости. 

Рекомендуется употреблять не менее двух литров жидкости в сутки, чтобы поддерживать высокий уровень гидратации организма.

Вам будет интересно
Врач перечислил простые способы продлить жизнь советы, долголетие, врач
Ученые назвали продукт, который нужно исключить из рациона ради долголетия
Исследователи изучили рацион более 40 тысяч мужчин и отметили, что любители красного мяса имеют выше риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Американские учёные...
05.01.2021 212
Автор