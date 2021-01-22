Фото: на трассе “Кола” столкнулись большегруз и легковушка, есть пострадавшие

Автор: Гузель Галимова
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Серьезное ДТП произошло утром 22 января на 161-ом километре трассы “Кола” в Волховском районе Ленобласти.

Дорогу не поделили фура Mercedes и Škoda. Судя по кадрам, автомобили от удара вылетели за пределы дороги. В результате ДТП пострадали водитель легковушки и его пассажир, их доставили Волховскую больницу.

Фото: на трассе “Кола” столкнулись большегруз и легковушка, есть пострадавшие Ленобласть, кола, ДТП, Волховский район
Фото: на трассе “Кола” столкнулись большегруз и легковушка, есть пострадавшие Ленобласть, кола, ДТП, Волховский район
Фото: на трассе “Кола” столкнулись большегруз и легковушка, есть пострадавшие Ленобласть, кола, ДТП, Волховский район
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Фото: на трассе “Кола” столкнулись большегруз и легковушка, есть пострадавшие Ленобласть, кола, ДТП, Волховский район
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22.01.2021 77
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