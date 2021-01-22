Петербург вновь обогнал Москву по число числу заболевших COVID-19 за сутки

В Петербурге за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 3 104 человек. Город вновь оказался на первом месте в рейтинге регионов по заболеваемости Covid-19.

Для сравнения, в Москве выявили 3 037 новых случаев заболевания. В целом по России за прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 21 513 человек, в том числе 2 539 (11,8%) без клинических проявлений.

В Ленобласти, по данным на 22 января, выявили 223 новых случая COVID-19. Всего в регионе официально коронавирусная инфекция обнаружена у 28 710 человек, выздоровели — 25 268.