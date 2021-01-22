Высокая заболеваемость все еще наблюдается во Всеволожском, Гатчинском и Тихвинском районах.

Приблизительно половина партии вакцины «Спутник V», поступившей в Ленинградскую область, будет направлена в три наиболее проблемных района. Об этом пишут «Невские Новости».

Так, 9 342 комплекта препарата распределят между Всеволожским, Гатчинским и Тихвинским районами — именно в них пока наблюдается самый высокий по сравнению с другими прирост новых случаев заражения. В первую очередь прививать будут медработников, педагогов и социальных работников.