Военная прокуратура совместно со специалистами Комитета Госжилнадзора 22 января провели проверку состояния жилья в закрытом военном городке Каменка в Выборгском районе Ленинградской области.

Причиной проверки стали обращения граждан с сообщениями о ненадлежащем состоянии жилищного фонда. Надзорные мероприятия еще не закончены. Однако по данным замначальника инспекционного отдела областного Госжилнадзора Кирилла Свирко, состояние жилого фонда неудовлетворительное.

По результатам проверки будут приняты меры.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что Росприроднадзор начал проверку из-за жалоб жителей Дубровки на едкий дым.