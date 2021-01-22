Водителя грузовика, попавшего в ДТП в Ленобласти, вытаскивали гидравлическими ножницами

У поселка Саперное водитель мусоровоза не справился с управлением. Грузовик угодил в кювет и перевернулся. Чтобы вытащить водителя пришлось выламывать металл.

Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО

ДТП произошло на 78 километре трассы «Сортавала». Аварийно-спасательная служба Ленобласти опубликовала подробности спасательной операции в своей группе.

Водитель грузовика оказался заперт в кабине. Из металлической ловушки ему помогли выбраться спасатели 113 пожарной части и поисково-спасательного отряда Приозерска. Кабина мусоровоза так сильно была деформирована, что вызволять пострадавшего пришлось гидравлическим инструментом. Мужчину госпитализировали в ближайшую больницу.