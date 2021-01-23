Финляндия снова ограничит движение через свои границы

Правительство Финляндии собирается вводить новые ограничения на границе. Все из-за распространения новых штаммов Covid-19.

Как сообщило 23 января консульство страны, пересечение границы будет уменьшено до минимума. Всех, кто будет пересекать границу, проверят на наличие коронавируса. Также стало известно, что пропускной пункт «Иматра» закроют для пассажирского транспорта на месяц. Об этом сообщила Глава МВД Финляндии Мария Охисало.

Как сообщила чиновница, после снятия ограничения, в Финляндию будут пропускать только тех людей, кто обеспечивает жизнедеятельность общества — это представители транспорта, здравоохранения, журналистики и ряда других социально-значимых отраслей.

Вышеупомянутые ограничения начнут действовать с 27 января сроком на один месяц.