Ранее помещение пребывало в аварийном состоянии.

В выборгском музее-заповеднике Монрепо восстановили павильон «Хижина отшельника». Об этом сообщили на странице парка «ВКонтакте».

Это выложенное из березовых бревен колоритное строение, в котором можно насладиться атмосферой заповедника и укрыться от дождя. Сотрудники парка, однако, сразу предупредили, что любителям граффити здесь будут не рады.