Ранее помещение пребывало в аварийном состоянии.
В выборгском музее-заповеднике Монрепо восстановили павильон «Хижина отшельника». Об этом сообщили на странице парка «ВКонтакте».
Это выложенное из березовых бревен колоритное строение, в котором можно насладиться атмосферой заповедника и укрыться от дождя. Сотрудники парка, однако, сразу предупредили, что любителям граффити здесь будут не рады.
«Теперь в лесной части парка есть место, где можно спрятаться от дождя. Главное, чтоб туристы не оставляли автографы на красивой и чистой березовой коре», — предупредили в соцсети.