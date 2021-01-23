Блогер-биолог Павел Глазков рассказал о дальнейшей судьбе зимующих в Финском заливе пернатых.

Стая из 50 оставшихся в Финском заливе в районе Приморска лебедей-кликунов решила не лететь на зиму в Европу. Вместо этого птицы переместились на Вуоксу после того, как бухта покрылась льдом. Об этом рассказал блогер-биолог Павел Глазков в своей группе «Каждой твари по паре».

Сейчас птицы обосновались в центре Приозерска и, кажется, не собираются отправляться куда-либо еще. Как отметил биолог, такое явление наблюдается не в первый раз: именно здесь первая пара лебедей-кликунов осталась зимовать девять лет назад.