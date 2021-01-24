Педагог из Гатчины представит Ленобласть на «Учителе года»

Ленинградскую область на Всероссийском педагогическом конкурсе, стартующем 25 января в Волгограде, представит Иван Иванович Хеорхе – учитель истории и обществознания в Гатчинской гимназии имени К. Д. Ушинского.

Педагог будет соревноваться в дисциплинах «Методическая мастерская» и «Урок». В перовой дисциплине учителя делятся секретами мастерства. Во второй предстоит провести урок для учеников школы в Волгограде. Это будет занятие по обществознанию, но тему Хеорхе держит в секрете.

Иван Иванович Хеорхе пришел на работу в Гатчинскую гимназию имени К. Д. Ушинского 11 лет назад, сразу после педагогического вуза. Одной из отличительных особенностей его занятий является диалог с учащимися.

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