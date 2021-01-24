Пожар выжег тягачи и легковой автомобиль на закрытой стоянке в Отрадном

Пожар охватил закрытую стоянку, расположенную в Отрадном Кировского района Ленинградской области.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы 24 января в 00:47. На место прибыли восемь пожарных и две спецмашины. Пожар был потушен в 01:28 – менее чем за час.

Огонь выжег два американских тягача Freightliner и Jeep Grand Cherokee. Пламя также оплавило крыло и фары припаркованного рядом «ВАЗ-2114».

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