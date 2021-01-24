Как сообщал ivbg.ru, россиянин задержан в аэропорту бразильского Сан-Паулу при попытке вывезти из страны более 200 животных. Стали известны подробности происшествия.

Россиян, направлявшийся в Санкт-Петербург, пытался провезти в багаже и ручной клади 50 ящериц, 50 пауков, 25 лягушек и более 100 беспозвоночных. Их всех он поймал сам. Задержанным оказался известный контрабандист Кирилл Кравченко.

В 2017 году его задерживали голландские полицейские. В Сан-Паулу по местным законам ему может грозить до года тюрьмы и штраф по 500 реалов за каждое животное (примерно по 7000 рублей).

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что в Грузии задержали россиянина, разыскиваемого Интерполом с 2020 года.