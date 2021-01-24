Служебная собака ищет поджигателя в Красном Бору

По информации ivbg.ru, 23 января около 05:00 в полицию Тосненского района обратился 45-летний хозяин дома в Парковом проезде в поселке Красный Бор.

Неизвестный попытался сжечь деревянный навес его пристройки. Огонь охватил около двух квадратных метров, но был потушен силами хозяина. Ущерб от действий предполагаемого злоумышленника составил 200 тысяч рублей.

На месте происшествия полицейские обнаружили пластиковые емкости и металлическую кастрюлю. Внутри, предположительно, лежала обгоревшая одежда. В поисках поджигателя задействовали кинолога со служебной собакой.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что задержанным в Сан-Паулу петербуржцем оказался известный контрабандист.