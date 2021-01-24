Как сообщал ivbg.ru, в Выборге остановился поезд с историко-художественной экспозицией «Поезд Победы».

Билеты на первый день работы мобильного музея о Великой Отечественной войне жители Выборга разобрали задолго до его прибытия. Музей «Поезд Победы» состоит из восьми вагонов.

В каждом из них находятся инсталляции, выполненные в атмосфере 1940-х годов. Музей рассказывает о событиях мирной довоенной жизни, дороге на фронт, битве за Москву, быте блокадного Ленинграда, немецких концлагерях и многом другом.

Чтобы посетить «Поезд Победы», необходимо пройти регистрацию на сайте. Теперь доступны дополнительные временные слоты в интервале с 18:20 до 19:15. Ранее редакция ivbg.ru опубликовала эксклюзивный фоторепортаж прямо из музея.