В Ленобласть прибыл музей «Поезд Победы» — видео

В субботу, 23 января, в Выборге остановился поезд с историко-художественной экспозицией «Поезд Победы». Запись на посещение еще продолжается.
Видео прибытия музея появилось в группе «Администрация Ленинградской области».
Каждый желающий выборжанин может успеть посетить мобильный музей. Для этого достаточно пройти регистрацию на сайте.
На данный момент есть свободные места на – на понедельник и вторник.
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14.01.2021 276