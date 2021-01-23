В Ленобласть прибыл музей «Поезд Победы» — видео

Автор: Анастасия Щербакова
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В субботу, 23 января, в Выборге остановился поезд с историко-художественной экспозицией «Поезд Победы». Запись на посещение еще продолжается.

Видео прибытия музея появилось в группе «Администрация Ленинградской области».

Каждый желающий выборжанин может успеть посетить мобильный музей. Для этого достаточно пройти регистрацию на сайте.

На данный момент есть свободные места на – на понедельник и вторник.

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14.01.2021 276
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