В Ленобласть прибыл музей «Поезд Победы» — видео

В субботу, 23 января, в Выборге остановился поезд с историко-художественной экспозицией «Поезд Победы». Запись на посещение еще продолжается.

Видео прибытия музея появилось в группе «Администрация Ленинградской области».

Каждый желающий выборжанин может успеть посетить мобильный музей. Для этого достаточно пройти регистрацию на сайте.

На данный момент есть свободные места на – на понедельник и вторник.