Лжесотрудницы пенсионного фонда украли 180 тысяч у пенсионерки из Оржиц

По информации ivbg.ru, 22 января в полицию Ломоносовского района обратилась 82-летняя жительница деревни Оржицы.

Еще 20 января к ней в квартиру позвонили две женщины, представившиеся сотрудницами пенсионного фонда. Мошенницы рассказали о реформе по обмену старых купюр на деньги нового образца.

Пенсионерка «обменяла» таким образом 180 тысяч рублей. Обман раскрылся, когда мошенницы покинули квартиру. По факту мошенничества с причинением значительного ущерба возбуждено уголовное дело.

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