Подозреваемый в нападении на сотрудников ДПС задержан в Санкт-Петербурге

Подозреваемый в нападении на сотрудников ДПС на Сенатской площади в Санкт-Петербурге в субботу задержан по горячим следам, сообщили в воскресенье в ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В субботу следственные органы возбудили уголовное дело о насилии в отношении представителя власти против неизвестного мужчины, ударившего двоих сотрудников ГИБДД в ходе несогласованной акции в Санкт-Петербурге.

«По горячим следам задержан злоумышленник, напавший на сотрудников ДПС на Сенатской площади», — сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, подозреваемый был задержан ночью около 2 часов неподалёку от места жительства на улице Даниила Хармса.

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