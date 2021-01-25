Индекс промышленного производства Ленобласти показал и рост и снижение

Так обрабатывающие производства региона достигли уровня 100,2% к аналогичному периоду прошлого года, а наибольшее снижение отмечается в производстве мебели, автотранспортных средств, кожи и изделий из нее.

По оперативным данным Петростата, по итогам 2020 года индекс промышленного производства в Ленобласти составил 98,6%.

Среди обрабатывающих производств лидером стала полиграфическая деятельность и копирование носителей информации – 148,3%, затем идут производители текстильных изделий – 144%, напитков – 138%, компьютеров, электронных и оптических изделий – 128,3%.

Напомним, что ранее Петростата опубликовал статистику зарплат в Ленобласти, так самые высокие зарплаты зафиксированы в Сосновом Бору — 73 366 рублей, чуть меньше в Ломоносовском районе — 73 354 рубля. Меньше всего получают в Подпорожском районе — 40 932 рубля.

Самыми высокооплачиваемыми работниками оказались сотрудники в сфере водного транспорта. Их средняя зарплата в Ленобласти, по официальным данным, составляет 93 614 рубля. Далее идут сотрудники в сфере производства электроники — 74 353 рубля и в химическом производстве — 71 547 рублей. Меньше всего получают почтальоны и курьеры — 25 750 рублей, а также в сфере производства одежды — 24 649 рублей.