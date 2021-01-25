Блогер снял репортаж из токсовского зубропитомника и объяснил, чем отличаются друг от друга зубры и бизоны.

Блогер и биолог Павел Глазков показал один день из жизни зубров и бизонов — главных символов Нового года. Для этого он наведался в токсовский зубропитомник во Всеволожском районе Ленобласти. Его ролик можно посмотреть на YouTube канале «Каждой твари по паре».

Глазков пояснил, что зубр и бизон — разные виды животных. Европейский зубр является единственным диким быком Европы. От бизона его отличают более высокий горб, длинные рога и хвост. Сейчас он числится в Красной книге России. Отличительные черты бизонов — длинная спина и более короткие ноги.

Зубров и бизонов успешно скрещивают между собой, благодаря чему они дают чудесное потомство в виде зубробизонов. Это животные с сильными толстыми ногами, хвостом-кисточкой и густой шерстью, отличающиеся невероятной грацией.