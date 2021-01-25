Авария оставила без тепла 94 здания во Всеволожске, в том числе и детский сад

Всего подача горячего водоснабжения и отопления прекращена в 94 домах во Всеволожске. Причина – авария на теплосети возле дома на Межевой улице.

Ниже опубликован список адресов, по которым отключены отопление и горячее водоснабжение:

ул. Плоткина, 13/1, 13/2, 15, 17, 19, 21 (Ростелеком);

ул. Межевая, 16/1, 16/2, 16/3 (ТСЖ «Межевая»), 18, 18а (ИП Самознаева), 19, 23,25,27 (ТСЖ «Межевая»), 29 (ЖСК «Медик»);

ул. Вокка, 12/1, 12/2, 14;

ул. Ленинградская, 21/1, 21/2, 21/3, 23;

Колтушское шоссе, 84, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 97; 96, 98 (ТСЖ «Альнс»), 99 (Велком), 101, 103, 105 (ДОСААФ), 110 (Дом культуры),111, 115 (ЕСЗ), 117, 124/1, 124/2, 124/2 (детский сад), 137, 138 (Прокуратора), 138а;

Всеволожский пр., 1 (ДМШ), 15, 60, 70, 52 и 72 (РАЙПО);

ул. Павловская, 71, 73, 75, 77, 78 (Мировой судья), 84, 87;

ул. Вахрушева, 2 (ФГКУ «15ФПС по ЛО»), 3 (архив), 4, 6 (УМВД, гаражи), 8, 10/2, 15, 17;

ул. Коралловская, 4а (паспортный стол);

Октябрьский пр., 83, 91 (ВОХР, гаражи, общежитие ОВО), 96, 96а (ФГУП «Почта России»);

ул. Социалистическая, 102, 102а (ПК Курс), 104 (ИП Сергиенко), 107 (ООО «МЕДИУС»);

ул. Чернышевского, 99, 103;

ул. Александровская, 28 (Центр Занятости населения), 74, 76 (ЗАКС), 80 (ООО «Вирго», СНП Сезонова, ООО «Каприз»);

ул. Константиновская, 92, 108, 110, 112, 116;

Привокзальная пл., 1 (ООО «Альфа»), Автовокзал.

По данным «Всеволожских тепловых сетей», ремонт должен быть завершен к 17:00.