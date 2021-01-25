Объекты должны были достроить раньше, но этому помешали сильные морозы.

В воскресенье, 24 января, глава Соснового Бора Михаил Воронков посетил Приморский парк, чтобы понаблюдать за ходом строительства двух важных объектов — танцплощадки и амфитеатра. Кадрами с рабочей поездки чиновник поделился в своем Instagram.

«Посмотрите, как проект глубоко продуман и органично вписан в существующую природу и ландшафт», — отметил Воронков.

Он также проконтролировал строительство детсада в 7-ом микрорайоне, рассчитанного на 240 детей. Как выяснилось, строители работают даже с опережением графика в 1,5 раза.