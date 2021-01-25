В Ленобласти стали чаще покупать автомобили в кредит

При этом ленинградцы активно активно пользуются льготными программами: «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».

В 2020 году Ленобласть вошла двадцатку регионов-лидеров по количеству выданных автокредитов и приобретенных автомобилей. Всего в III квартале 2020 года было куплено 6442 автомобиля, из них 4926 в кредит.

Стоит отметить, что программы льготного кредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» продлены до конца 2023 года. На скидку в 10% на уплату первого взноса на автомобиль могут рассчитывать семьи с детьми, медработники, те, кто сдал старый автомобиль в трейд-ин.