Концерт ко Дню снятия блокады проведут без зрителей — Александр Беглов

Автор: Анастасия Щербакова
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В связи с эпидемиологической ситуацией в городе, концерт в БКЗ «Октябрьский» ко Дню снятия блокады в Петербурге пройдет в режиме онлайн. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов. 

Представление покажут по телевидению. При этом от церемонии возложения цветов к мемориалам и памятникам решили не отказываться  — они состоятся с соблюдением санитарных норм. Это озвучил в эфире «Радио России» Александр Беглов.

Подготовка к памятной дате идет полным ходом. Ранее ivbg.ru сообщало, что в Ленобласти опубликовали книгу «Бессмертный полк Ленинграда», в которую вошло более 90 произведений ленинградских авторов — стихи, рассказы, очерки, статьи, воспоминания.

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21.01.2021 229
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