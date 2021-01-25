Концерт ко Дню снятия блокады проведут без зрителей — Александр Беглов

В связи с эпидемиологической ситуацией в городе, концерт в БКЗ «Октябрьский» ко Дню снятия блокады в Петербурге пройдет в режиме онлайн. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов.

Представление покажут по телевидению. При этом от церемонии возложения цветов к мемориалам и памятникам решили не отказываться — они состоятся с соблюдением санитарных норм. Это озвучил в эфире «Радио России» Александр Беглов.

Подготовка к памятной дате идет полным ходом. Ранее ivbg.ru сообщало, что в Ленобласти опубликовали книгу «Бессмертный полк Ленинграда», в которую вошло более 90 произведений ленинградских авторов — стихи, рассказы, очерки, статьи, воспоминания.