В книгу «Бессмертный полк Ленинграда» вошло более 90 произведений ленинградских авторов — стихи, рассказы, очерки, статьи, воспоминания.
Презентация сборника, вышедшего при поддержке комитета по культуре Ленобласти, прошла в областной универсальной научной библиотеке в рамках заседания литературного клуба «Третья среда».
Как уже ранее писал ivbg.ru, Министерство обороны России рассекретило и выложило на своём сайте уникальные архивные документы к 75-летию полного снятия фашистской блокады Ленинграда, основная часть опубликованных документов посвящена «Дороге жизни», проходившей через Ладогу и связывавшей город с тыловыми районами страны, сообщает военное ведомство.
«Мостотрест» показал видеоролик из архивных материалов о мостах Петербурга в период с 1941 по 1945 год. А Санкт-Петербургский Государственный университет выложил в открытом доступе книгу «Блокада в решениях руководящих партийных органов Ленинграда. 1941-1944 гг.», представленную историками СПбГУ. Издание содержит редкие, ранее не издававшиеся документы.