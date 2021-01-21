В книгу «Бессмертный полк Ленинграда» вошло более 90 произведений ленинградских авторов — стихи, рассказы, очерки, статьи, воспоминания.

Презентация сборника, вышедшего при поддержке комитета по культуре Ленобласти, прошла в областной универсальной научной библиотеке в рамках заседания литературного клуба «Третья среда».

«В сборник вошли произведения участников литературного конкурса «Неизвестный Петербург», прошедшего под девизом «Никто не забыт и ничто не забыто», — пояснили в областной библиотеке.

Вам будет интересно «Поезд Победы» сделает дополнительную остановку в Сланцах и Кингисеппе Также передвижной музей увеличит ежедневное время работы экспозиции на один час. Расписание работы выставки в городах Ленобласти, а также запись на... 21.01.2021 100

Как уже ранее писал ivbg.ru, Министерство обороны России рассекретило и выложило на своём сайте уникальные архивные документы к 75-летию полного снятия фашистской блокады Ленинграда, основная часть опубликованных документов посвящена «Дороге жизни», проходившей через Ладогу и связывавшей город с тыловыми районами страны, сообщает военное ведомство.

«Мостотрест» показал видеоролик из архивных материалов о мостах Петербурга в период с 1941 по 1945 год. А Санкт-Петербургский Государственный университет выложил в открытом доступе книгу «Блокада в решениях руководящих партийных органов Ленинграда. 1941-1944 гг.», представленную историками СПбГУ. Издание содержит редкие, ранее не издававшиеся документы.