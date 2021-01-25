Женщина, простившая полицейского за удар в живот, рассказала о принуждении это сделать

Маргарита Юдина, которая попала в реанимацию в результате удара полицейского в область живота, а позже простившая обидчика, пожалела о своем решении.

О всех подробностях ситуации пострадавшая рассказала в интервью порталу 47news. Как выяснилось, на митинг 54-летняя женщина приехала из Луги, чтобы поддержать единомышленников.

В субботу, 23 января Маргарита оказалась на больничной койке из-за применения грубой силы со стороны полицейского. После широкой огласки в социальных сетях случившегося, полицейский, нанесший удар, пришел просить прощения у женщины.

Как сообщила Маргарита, позже к извинениям подключилось и его начальство, для этого ее перевели из реанимации в палату специально, чтобы один из начальников смог к ней прийти: