Женщина, простившая полицейского за удар в живот, рассказала о принуждении это сделать

Маргарита Юдина, которая попала в реанимацию в результате удара полицейского в область живота, а позже простившая обидчика, пожалела о своем решении.
О всех подробностях ситуации пострадавшая рассказала в интервью порталу 47news. Как выяснилось, на митинг 54-летняя женщина приехала из Луги, чтобы поддержать единомышленников.
В субботу, 23 января Маргарита оказалась на больничной койке из-за применения грубой силы со стороны полицейского. После широкой огласки в социальных сетях случившегося, полицейский, нанесший удар, пришел просить прощения у женщины.
Как сообщила Маргарита, позже к извинениям подключилось и его начальство, для этого ее перевели из реанимации в палату специально, чтобы один из начальников смог к ней прийти:
«Уговаривали простить, он, говорят, самый лучший. Но тут же дело не в моём прощении, мог любой на моём месте оказаться. Это же не личный наш с ним конфликт. Потом корреспондента 78 канала запустили, я растерялась. Вообще, я человек мягкий — простила. А теперь вот думаю, надо было мне сказать — когда всех политзаключённых выпустите и Алексея Навального тоже, тогда и прощу», — рассказала Маргарита Юдина.