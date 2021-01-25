В понедельник, 25 января стало известно об уходе из жизни спортивного комментатора и телевизионного журналиста Эрнеста Серебренникова. Ему было 84 года.

Информацию сообщили в Комитете по физической культуре и спорту на странице во «ВКонтакте». Серебренников был одним из первых, кто начал режиссировать спортивные трансляции на ленинградском телевидении. Всю свою жизнь он посвятил журналистской работе.

Причину смерти журналиста в комитете не сообщают.