Россия возобновит авиасообщение с рядом стран

Россия с 27 января откроет границы для въезда в страну жителей Вьетнама, Финляндии, Катара и Индии. Граждане России также смогут путешествовать по территории этих стран.

Информацию сообщило ТАСС, ссылаясь на пресс-службу российского кабмина.

«Для граждан еще четырех стран — Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара — снимаются ограничения на въезд в Россию, введенные из-за распространения коронавируса», — говорится в сообщении.

Принятие решения об частичном открытии воздушных границ было принято на основе штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.