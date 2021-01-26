В России вырастет максимальный размер пособия по беременности и родам

В 2021 году максимальный размер пособия по беременности и родам вырастет на 18 605 рублей и составит 340 795 рублей.
Эту сумму женщина получит за 140 дней отпуска. Минимальный размер выплаты составит 58 878 рублей. Об этом сообщает Фонд социального страхования России.
В случае осложненных родов отпуск увеличится до 156 дней, а размер максимального пособий в этом случае составит 379 743 рубля, минимального — 65 607. При многоплодной беременности за 194 дней отпуска положено максимум 472 244 рублей, а минимум — 81 588.
Напомним, в 2021 году материнский капитал проиндексируют на 3,7%. Таким образом, сумма на первого ребенка составит 483 882 рублей, на второго — 639 432 рублей, если на первого семья не получала материнский капитал, и 155 550 рублей — если семья получала выплату на первого ребенка.