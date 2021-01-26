В России вырастет максимальный размер пособия по беременности и родам

В 2021 году максимальный размер пособия по беременности и родам вырастет на 18 605 рублей и составит 340 795 рублей.

Эту сумму женщина получит за 140 дней отпуска. Минимальный размер выплаты составит 58 878 рублей. Об этом сообщает Фонд социального страхования России.

В случае осложненных родов отпуск увеличится до 156 дней, а размер максимального пособий в этом случае составит 379 743 рубля, минимального — 65 607. При многоплодной беременности за 194 дней отпуска положено максимум 472 244 рублей, а минимум — 81 588.

Вам будет интересно Ленобласть выделила 48 млн рублей на подарки новорожденным Ленобласть выделила из своего бюджета 48 млн рублей на приобретение 15 тысяч подарочных наборов для новорожденных жителей региона. Комитет по госзаказу... 21.01.2021 232

Напомним, в 2021 году материнский капитал проиндексируют на 3,7%. Таким образом, сумма на первого ребенка составит 483 882 рублей, на второго — 639 432 рублей, если на первого семья не получала материнский капитал, и 155 550 рублей — если семья получала выплату на первого ребенка.