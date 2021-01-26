Жители Гатчинского района временно остались без света

В связи с плановыми работами на электросетевых объектах жители нескольких населенных пунктов Гатчинского района Ленобласти 26 января временно остались без света.
Света не будет в следующих населенных пунктах:
- Гатчина, с 09.00 до 13.00: ул. Тосненская д. 1, 1А, 1Б, 2, 2Б, 2В, 5Б, 3, 4, 5, 5В, 5А, 6, 7, 9, 10, 11, 6А, 6Б; ул. Северная д. 14, 15, 35, 36, 41; ул. Южная д. 1А, 3А, 4, 4А, 5, 5А, 6, 6А, 8А; п. Торфяное д. 2, 4, 6, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12А, 13, 14, 16; ул. Западная д. 20, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 48; ул. Восточная д. 20А, 20В, 22, 25, 27, 29, 31, 32; ул. Хвойная д. 3.
- Тайцы, с 08.30 до 17.00: ул. Песочная д. 1-26; пер. Лесной д. 1-9; пер. Совхозный д. 2-14; ул. Большая Ивановка д. 20-56; пер. Зеленый д. 2, 2А, 4Б; ул. Песочная д. 28-66; пер. Солнечный д. 1-6.
- Сиверский, с 09.00 до 16.00: ул. 123-й Дивизии д. 2; ул. Вокзальная д. 2, 2А, 4, 3.
- Вырица: с 09.00 до 12.00: ул. Почтовая д. 1-16; ул. Лесная д. 11-16;ул. Ефимова д. 43-60; с 13.00 до 16.00: ул. Московская д. 24.
- Коммунар, с 09.00 до 17.00: ул. Гатчинская д. 24.