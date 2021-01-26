Предприниматели и депутаты Ленобласти обсудили итоги 2020 года и перспективы на 2021

Первое в 2021 году заседание Консультативного совета предпринимателей при ЗакСобрании Ленобласти было посвящено подведению итогов работы Совета за прошлый год и обсуждению мер поддержки

Как рассказали в пресс-службе ЗакСобрания Ленобласти, в мероприятии, прошедшем 21 января, приняли участие депутат Сергей Коняев, председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленобласти Светлана Нерушай, исполнительный директор Торгово-промышленной палаты Ленобласти Игорь Муравьев, члены Консультативного совета предпринимателей.

Открыл заседание председатель Совета Алексей Пономарев, который всех поздравил с началом работы в новом году, пожелал крепкого здоровья и успехов в делах. С наилучшими пожеланиями обратился к участникам заседания и Сергей Коняев.

После приветственных выступлений, в которых были отмечены важность взаимодействия власти и бизнеса, в том числе, в подготовке законодательных инициатив, как на региональном, так и на федеральном уровне, участники заседания перешли к обсуждению вопросов повестки дня.

Несмотря на пандемию, все реализовано

С отчетом о деятельности Совета в 2020 году выступил Сергей Коняев. Он подчеркнул, что работать пришлось в непростых условиях, связанных с пандемией. Но, несмотря на это, все запланированное удалось реализовать. Так, было проведено 6 заседаний (3 прошли в дистанционном формате) были рассмотрены 32 вопроса разной тематики, 8 из которых были связаны с изменением областного и федерального законодательства, 18 вопросов носили информативный характер, а 6 вопросов были посвящены организационно-структурной части деятельности Совета.

В прошлом году удалось подготовить и провести 2 круглых стола на темы: «Варианты установления и контроля максимальной величины повышения тарифа. Возможности получения субъектами МСП льготных и пониженных ставок на электроэнергию» и «Перезагрузка 2020: Об особенностях организации предпринимательского сообщества в период пандемии «COVID-19».

По итогам работы круглого стола, посвященного вопросу о тарифах, Советом было направлено в профильную комиссию Законодательного собрания обращение по проблеме повышения тарифов для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Неоднократно в прошлом году предпринимателями поднимался вопрос о мерах поддержки малого и среднего бизнеса. В частности, их обсуждение прошло в рамках Слета молодежного актива Ленобласти, Слета общественных организаций и политических партий Ленобласти, прошедших под эгидой ЗакСа Ленобласти. Этой проблеме были посвящены 2 секции на темы: «Меры и инструменты государственной и общественной поддержки бизнеса на территории Ленобласти, партнерство и бизнес образование со школы» и «Меры поддержки малого и среднего бизнеса Ленобласти и роль общественных организаций в создании бизнес-климата региона».

На базе Фонда поддержки предпринимательства и промышленности Ленобласти успешно прошла диалоговая площадка на тему: «Малый и средний бизнес Ленобласти: перспективы на 2020 год». Перед предпринимателями выступили руководители основных институтов (платформ) бизнес-поддержки в регионе: председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленобласти Светлана Нерушай, Уполномоченный по защите прав предпринимателей Ленобласти Елена Рулева и исполнительный директор Союза «Ленобластная торгово-промышленная палата» Игорь Муравьев.

Кроме того, для членов Совета были проведены 2 обучающих тренинга — «Личная эффективность» и «Работающие приемы тайм-менеджмента для руководителей».

Отличительной чертой работы Совета в 2020 году, по мнению Сергея Коняева, стало стабильное взаимодействие с правовым управлением Законодательного собрания Ленобласти в части подготовки юридической экспертизы предложений членов совета, связанных с внесением изменений в законодательство различных уровней.

В этом году работа в данном направлении продолжится. Все предложения и инициативы предпринимателей будут проанализированы. Говоря о планах работы в 2021 году, Сергей Коняев попросил членов Совета до 1 февраля представить свои предложения.

Поддержка малого и среднего предпринимательства

Далее участники заседания заслушали информацию Светланы Нерушай об основных мерах поддержки малого и среднего бизнеса Ленобласти в 2021 году. Она подчеркнула, что из 5-ти нацпроектов в этом году будут реализовываться 3:

— Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами,

— Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП),

— Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса.

В июле начнется реализация цифровой платформы с механизмом адресного подбора и возможностью дистанционного получения мер поддержки и специальных сервисов субъектами МСП и самозанятыми гражданами.

Среди задач на 2021 год глава комитета выделила следующие:

— организация взаимодействия организаций инфраструктуры поддержки в рамках комплексных услуг,

— предоставление микрозаймов и поручительств начинающим предпринимателям и самозанятым,

— имущественная поддержка самозанятых,

— увеличение числа предпринимателей, применяющих ПСН,

— вовлечение социальных предпринимателей в грантовую поддержку.

Говоря о выполнении обозначенных задач, Светлана Нерушай попросила членов Совета оказать помощь в поиске качественных заемщиков для получения микрозаймов и поручительств, а также предпринимателей, которые бы могли получить гранты на реализацию социальных проектов. Она отметила, что средства на микрозаймы (до 2 лет) и гранты есть.

Инициативу — в работу

Со своими предложениями о внесении изменений в областной закон от 07.11.2012 года № 80-оз «О патентной системе налогообложения на территории Ленобласти» выступил председатель Совета предпринимателей Волховского района, гендиректор ООО «Проектно-строительная компания «Волховпроект» Юрий Козинов. В частности, он предложил объединить в одном патенте производство работ по внутренней отделке зданий и помещений, т.к. приобретение нескольких патентов на эти цели является затратным. Другой член Совета Георгий Тептин на это добавил, что такое решение уже есть в федеральном законодательстве. С ним согласилась и Светлана Нерушай. Она также посчитала необходимым изучить предложения инициатора о расширении и дополнении списка видов деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения (ПСН) в соответствии с федеральным законодательством, а также о градации площади зала торговых площадей и площади зала обслуживания посетителей до 100 кв м и свыше при применении ПСН.

По итогам обсуждения Сергей Коняев, Светлана Нерушай и Юрий Козинов решили совместно проанализировать инициативу и в дальнейшем внести на доработку в правовое управление областного парламента.

О задачах Ленинградской областной ТПП

Исполнительный директор Союза «Ленинградская областная торгово-промышленная палата» Игорь Маравьев проинформировал о задачах, которые стоят перед ЛО ТПП и бизнес-сообществом Ленобласти в связи с подготовкой к VIII съезду Торгово-промышленной палаты РФ, который состоится в феврале этого года в ВКС-формате. В его рамках в настоящее время проводятся дискуссионные площадки на базе, до февраля осталось провести 22 мероприятия, 10 из которых, по его мнению, интересны для бизнеса Ленобласти. В частности, это круглые столы: по вопросам смягчения уголовного законодательства и правоприменительной практики, влияющих на развитие IT- предпринимательства и цифровую трансформацию экономики; о налоговой политике, о проблемах внедрения системного мониторинга товаров, о качественных брендах и ряд других.

Решения, принятые на Съезде ТПП РФ, будут сформулированы, в том числе, исходя из результатов этих дискуссий. Игорь Муравьев попросил предпринимателей активнее участвовать в различных дискуссионных мероприятиях не только Торгово-промышленной палаты РФ, но и Ленобласти. Например, гораздо проще высказать свое мнение при оценке регулирующего воздействия нормативных правовых актов, чем вносить потом в них изменения. По его мнению, предложения предпринимательского сообщества должны быть не просто «хотелками», а исходить из юридических значимых посылов. И ТПП Ленобласти всегда им готова в этом помочь.

А предприниматели должны изучать законодательство, связанное с их деятельностью, и быть в курсе его изменений. Так, он попросил обратить внимание на федеральный законопроект, которым вносятся изменения в ст.216 федерального закона о банкротстве. Законопроект направлен на улучшение предпринимательского климата за счет уменьшения срока с 5-ти до 3-х лет, в течении которого гражданину, признанному банкротом, запрещено осуществлять предпринимательскую деятельность. Докладчик считает важными такие изменения, потому что появляется возможность вернуться в бизнес тем, у кого первый опыт по какой-то причине был неудачным.

Он также проинформировал о том, что в связи с недавними изменениями в федеральном законодательстве торгово-промышленные палаты также отнесены к организациям, образующим структуру поддержки малого и среднего бизнеса. Это позволит палатам участвовать в региональных и муниципальных программах поддержки МСП.

Игорь Муравьев рассказал и о задачах ЛО ТПП на 2021 год. Ключевой из них является поиск эффективных мероприятий, позволяющих максимально быстро восстановить экономику. В числе важных задач — поддержка МСП, самозанятых и семейного бизнеса. На контроле будет социальное питание.

В конце заседания начальник отдела межрегионального, международного сотрудничества и взаимодействия с общественными организациями аппарата ЗакСа Ленобласти Татьяна Толстова подняла вопрос об активизации деятельности Консультативного совета предпринимателей в социальных сетях. Она подчеркнула, что для эффективности работы Совета предпринимателям необходимо выйти на более широкий круг общения и обеспечить обратную связь с населением.

Подводя итог заседания Совета, его Ответственный секретарь, депутат Сергей Коняев подчеркнул: «Прошлый год стал для всех непростым. Но несмотря на пандемию, на самоизоляцию и различные ограничения, Совет не прекращал свою работу, и все поставленные задачи были выполнены. Было рассмотрено много вопросов, связанных с поддержкой малого и среднего бизнеса в сложившейся сложной экономической ситуации. Предпринимателям были даны необходимые разъяснения. Уверен, и в этом году мы будем плодотворно работать в этом направлении».