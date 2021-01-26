ВЭБ ищет покупателя на крупнейший в Санкт-Петербурге дата-центр

ВЭБ начал собирать заявки на приобретение дата-центра Xelent в Санкт-Петербурге, стартовая цена торгов, которые пройдут 5 марта текущего года — 1,99 миллиарда рублей, говорится в сообщении госкорпорации.
«ВЭБ.РФ начал приём заявок на приобретение крупнейшего центра по обработке данных Xelent в г. Санкт-Петербург для передачи его профильному инвестору. Заявки от интересантов на указанный актив принимаются с 25 января по 2 марта 2021 года. Начальная цена дата-центра установлена в размере 1,998 миллиарда рублей. Сами торги в формате публичного аукциона пройдут 5 марта 2021 года», — отметили в ВЭБе.
По данным корпорации, крупные профильные государственные и частные инвесторы уже проявляют свой интерес к дата-центру.
Приоритетной задачей руководства ВЭБа и менеджмента акционера была поддержка операционной деятельности дата-центра Xelent, который является крупнейшим на северо-западе России.
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«Все обязательства перед клиентами, а их более 350, были выполнены. Дальнейшая цель — передать актив новому профильному собственнику», — заключил первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Михаил Кузовлев.