Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих, которая с декабря находилась в петербургской больнице в стабильно тяжёлом состоянии, идёт на поправку, её было разрешено перевести из реанимации.

Актриса продолжит курс лечебной физкультуры, будет получать небольшую лекарственную терапию, так же всё еще требуется кислородная поддержка, сообщает «Фонтанка».

Врачи отмечают значительную положительную динамику. В научно-клиническом центре имени Соколова также подтвердили, что актриса теперь находится в лечебной палате.