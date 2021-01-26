Вчера вечером пилот самолёта из Ханты-Мансийск в Санкт-Петербург чуть не стал жертвой «лазерного хулигана», который пытался ослепить его. Транспортная прокуратура займется поисками хулигана.

Во вторник, 26 января, стало известно что транспортная прокуратура Петербурга начала проверку безопасности полётов после инцидента с ослеплением пилота зелёным лазером во время приземления. Инцидент произошёл 25 января, пилот самолёта авиакомпании «Руслайн», сообщил диспетчерам, что ему светят в глаза. К счастью, попытки ослепить экипаж на безопасность полёта не повлияли, судно успешно совершило посадку.

Было предварительно установлено местонахождение хулигана, в настоящее время проводится проверка.