Губернатор Петербурга Александр Беглов провел встречу с членами организации «Жителей блокадного Ленинграда», поздравил их с наступающим Днем освобождения города от фашистских захватчиков и вспомнил вместе с ними о трагических событиях тех времён.

Губернатор Петербурга Александр Беглов во вторник, 26 января поздравил членов организации «Жителей блокадного Ленинграда» с наступающим Днем освобождения города от фашистских захватчиков. Мероприятие, ставшее традиционным, прошло в усечённом формате из-за коронавирусной пандемии, однако губернатор пообещал, что праздничные церемонии все равно состоятся.

«Я благодарен членам организации за выдвинутую инициативу не строить новый Музей, а реконструировать. Позднее я обратился к Владимиру Путину с просьбой оставить музей на историческом месте. На реконструкцию выделили 150 млн рублей», — вспомнил Беглов.

Александ Беглов отметил особую роль учителей в блокадное время, а так же пообещал увековечить память блокадного учителя на месте на разбомбленной школы на 6-ой Советской.