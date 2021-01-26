Убийцу в федеральном розыске задержали в Ломоносовском районе

По информации ivbg.ru, 25 января возле дома № 1 на Стрельнинском шоссе в деревне Разбегаево Ломоносовского района задержан 38-летний уроженец Архангельской области.

Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 85-летнему мужчине 14 октября в одной из квартир дома № 6 на улице Малиновского в Архангельске. Пострадавший умер от перенесенных травм.

Все это время ныне задержанный находился в федеральном розыске.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что солиста Мариинского театра пыталась зарезать супруга. Мужчина уже написал на нее заявление в полицию.